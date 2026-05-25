Başakşehir'de marketteki kavgada 3 gözaltı

İstanbul Başakşehir'de bir market çalışanı ile ürün değişimi için gelen kadının eşi arasında çıkan ve 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, cumartesi günü Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı üzerindeki bir markette yaşanmıştı. İddiaya göre, bir kadın aldığı ürünü değiştirmek istemiş, market çalışan M.İ. (20) bunu reddedince kadın eşini çağırmıştı. Markete gelen M.H.O. (38) ve S.O. (40) ile ürünü değiştirmek istemeyen market çalışanı M.İ. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada market çalışanı, kadının eşi M.H.O.'yu bıçakla yaralamıştı. Yaşanan arbedede silah çekildiği de ileri sürülmüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan market çalışanı ile diğer 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.İ. ve S.O., sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesi alınan M.H.O. isimli şahıs ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı