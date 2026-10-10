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Mardin Mazıdağı'nda bahçedeki traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk can verdi

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Mardin Mazıdağı'nda bahçedeki traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk can verdi
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İddiaya göre, evin bahçesinde park halindeki traktörle oynayan çocuklar vitesi boşa aldı; hareket eden traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evin bahçesinde park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı İkisu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evin bahçesinde park halindeki traktörle oynayan çocuklar, aracın vitesini boşa aldı. Bunun üzerine kendiliğinden hareket etmeye başlayan traktör, o sırada önünde bulunan 8 yaşındaki Emine Temel'in üzerinden geçti. Traktörün altında kalan küçük kız hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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