Mardin'in Midyat ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor
Mardin'in Midyat ilçesinde Söğütlü Mahallesi'nde çıkan örtü yangınına itfaiye ve güvenlik güçleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mardin'in Midyat ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Söğütlü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa