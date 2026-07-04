Mardin'de tanker yangını söndürüldü

Mardin'in Derik ilçesinde bir tankerde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Üçyol Kovalı mevkisinde park halindeki bir tankerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Tankerde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı