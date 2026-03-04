Mardin'de feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Mardin'in Artuklu ilçesinde 1 ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 7 Şubat günü Artuklu-Nusaybin kara yolu Akıncı Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. 47 AAV 059 plakalı tır ile 34 SB 6901 plakalı otomobil çarpışmış kazada Melek Durmuş (26) olay yerinde, ağır yaralanan Ayşenur Kutukçu ise hastanede hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan Muhammed Heja S. tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Kadircan Sürer de 1 aydır tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı