Mardin'de kireç fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Mardin'de bir kireç fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde bulunan kireç fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunanların ilk müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN