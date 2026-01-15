Haberler

Mardin'de kireç fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kireç fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikanın maddi hasar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de bir kireç fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde bulunan kireç fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunanların ilk müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

