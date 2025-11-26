Haberler

Mardin'deki Kayıp Aile İçin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Mardin'deki Kayıp Aile İçin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Güncelleme:
Kızıltepe'de evlerinde ölü bulunan Kaya ailesinin baba Mehmet Kaya'sının, olaydan bir gün önce markette yaptığı alışverişin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinde ölü bulunan Kaya ailesinden baba Mehmet Kaya'nın, olaydan bir gün önce markette yaptığı alışverişe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Turgut Özal Mahallesi'nde Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında Mehmet Kaya'nın markette alışveriş yaptığı, ödeme yaptıktan sonra dışarı çıktığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
