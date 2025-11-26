Mardin'deki Kayıp Aile İçin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinde ölü bulunan Kaya ailesinden baba Mehmet Kaya'nın, olaydan bir gün önce markette yaptığı alışverişe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Turgut Özal Mahallesi'nde Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında Mehmet Kaya'nın markette alışveriş yaptığı, ödeme yaptıktan sonra dışarı çıktığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MARDİN