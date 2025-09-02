Mardin'de Zincirleme Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Mardin'de hafif ticari araç, otomobil ve beton mikserinin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesi'nde hafif ticari araç, otomobil ve beton mikseri çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN