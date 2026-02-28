Haberler

Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Güncelleme:
Mardin'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe-Viranşehir karayolunda sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 35 EA 0085, 47 ABM 484 ve 34 GEE 857 plakalı 3 otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savrularak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada B.A. (17), D.E., B.A., S.K., B.A., R.A., Y.E., R.H. (46) ve H.E. (23) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan R.H.'nin (46) hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - MARDİN

