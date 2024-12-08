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Mardin'de Yoğun Sis Nedeniyle Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'de Yoğun Sis Nedeniyle Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yoğun sis nedeniyle bir otomobil, traktöre arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yoğun sis nedeniyle otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mazıdağı-Derik kara yolunda Sevgi D. idaresindeki 79 AAG 199 plakalı otomobil, aynı yönde hareket halinde olan Mehmet K. idaresindeki 47 AAD 240 plakalı traktöre yoğun sis nedeniyle arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerin jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsüyle birlikte Mahmut C. ve Sedat Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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