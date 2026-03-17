Mardin'de kaçak silah operasyonu: 2 tutuklama

Jandarma ekipleri, Mardin'de yasa dışı silah satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde yürütülen operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 158 mühimmat ve 16 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MARDİN

