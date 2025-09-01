Mardin'de Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Yalım Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - MARDİN