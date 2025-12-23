Haberler

Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Mardin'de 15-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalanırken, 58 gram esrar ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Mardin'de 15-21 Aralık'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Kent genelinde 15-21 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, 58 gram esrar ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. - MARDİN

