Mardin'de Uyuşturucu Operasyonları: 29 Şüpheli Gözaltında

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, 375 extacy hap, 231 gram esrar, 55 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 292 gram skunk, 56 sentetik ecza ve 6 gram kokain ele geçirilirken, 29 şüpheli yakalandı. - MARDİN