Mardin'de uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Beyazsu yolu Karasu mevkiinde dün gece saatlerinde hafif ticari araç uçuruma devrildi. Kazada araç sürücüsü Abdullah A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan Abdullah A. daha sonra Diyarbakır'a sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı