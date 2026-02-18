Haberler

Mardin'de iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde 35 AEV 131 ve 34 DNB 620 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, İ.A. (20), B.T. (20), M.T. (14), F.T. (37), M.T. (7) ve E.T. (11) yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

