Mardin'de iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde 35 AEV 131 ve 34 DNB 620 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, İ.A. (20), B.T. (20), M.T. (14), F.T. (37), M.T. (7) ve E.T. (11) yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı