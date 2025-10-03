Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'de kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Artuklu ilçesine bağlı kırsal Sultanköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile traktör çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN