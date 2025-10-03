Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, kaza Artuklu ilçesine bağlı kırsal Sultanköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile traktör çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
