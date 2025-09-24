Haberler

Mardin'de Tırın Eve Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan bir tırın eve çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan tırın eve dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir eve çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
