Mardin'de Tır Yangını: İki Sürücü Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt doldurulması sırasında iki tırda çıkan yangında iki sürücü yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt doldurulduğu esnada iki tırda çıkan yangında 2 sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yukarıazıklı Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen iki tır, akaryakıt doldurulurken alev aldı. Çıkan yangında sürücüler S.D. ve M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Alevlere teslim olan tırlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa