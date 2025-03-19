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Mardin'de Tır KGYS Direğine Çarparak Dev rildi, Sürücü Yaralandı

Mardin'de Tır KGYS Direğine Çarparak Dev rildi, Sürücü Yaralandı
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Kızıltepe ilçesinde tırın KGYS direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde KGYS direğine çarpan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kızıltepe-Viranşehir yolu Akziyaret Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 47 ADC 117 plakalı tır, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarparak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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