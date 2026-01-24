Haberler

Yeşilli SYDV müdürü gözaltına alındı

Güncelleme:
Mardin'in Yeşilli ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü B.B., haksız kazanç sağlamak amacıyla gerçeğe aykırı evraklar düzenlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Müfettişlerce yapılan incelemede hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları gündeme geldi.

Mardin'in Yeşilli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürü, gerçeğe aykırı evraklar düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, müfettişlerce yürütülen incelemelerde şüpheli hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediği yönünde tespitler yapılmasının ardından, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla evinde arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda SYDV) Müdürü B.B. (48), yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin cep telefonuna da inceleme yapılmak üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
