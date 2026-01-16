Haberler

Mardin'de iş yerlerine silahlı saldırı

Mardin'de iş yerlerine silahlı saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir aileye ait iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak çok sayıda mermi iş yerlerine isabet etti. Polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir aileye ait iş yerlerinin bulunduğu dükkanlara silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, yan yana bulunan iş yerlerini silahlarla taradı. Saldırı sırasında çok sayıda mermi iş yerlerine isabet ederken, dükkanlarda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kurşunların sokakta park halinde bulunan bir tır ile şehir içi yolcu minibüsüne de isabet ettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş yerlerinin duvar ve camlarında hasar oluştuğunu tespit etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş mermi kovanı buldu. Kovanlar, balistik inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap

Inter'den Süper Lig devinin teklifine cevap