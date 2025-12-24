Haberler

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çetinler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Süleyman İ. (51), Faiz İ. (55), Semire İ. (52) ve Abdi İ. (53) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor