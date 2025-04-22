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Mardin'de Silah ve Mühimmat Operasyonu: 1 Tutuklama

Mardin'de Silah ve Mühimmat Operasyonu: 1 Tutuklama
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Mardin Kızıltepe'de bir şahsın evinde yapılan operasyonda 3 el bombası, 1 kalaşnikof, 2 tabanca ve 1000 mühimmat ele geçirildi. Şahıs, mahkeme tarafından tutuklandı.

Mardin'de bir şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Kızıltepe ilçesinde ikamet eden bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 3 adet el bombası, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 1000 adet mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat muhafaza altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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