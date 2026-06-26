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Mardin'de 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mardin'de 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 ruhsatsız tabanca ve 13 şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 13 şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 13 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 13 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suç unsuruyla mücadelenin azim ve kararlılıkla aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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