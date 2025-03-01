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Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı.

Mardin'de silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 588 adet fişek geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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