Mardin'de park yeri kavgası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

MARDİN'de 'park yeri' nedeniyle çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Serbest muhasebeci Mehmet Nuri Yiğit (41) ile bir sürücü arasında iddiaya göre; 'park yeri' nedeniyle tartışma çıktı. İkilinin yakınlarının da dahil olduğu tartışma, taşlı, sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Nuri Yiğit silahla, diğer 2 kişi de aldıkları darbeler ile yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğit'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.