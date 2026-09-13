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Mardin’de park halindeki kamyon alev aldı

Mardin’de park halindeki kamyon alev aldı
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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