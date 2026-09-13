Mardin’de otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandıKaza, Devrim Mahallesi’nde meydana geldi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Kaza, Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı