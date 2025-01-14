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Mardin'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Mardin'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı, bir kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kızıltepe İpek Mahallesi Dedeman Kavşağı'nda sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 02 FZ 408 plakalı otomobil ile 27 BAS 002 plakalı tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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