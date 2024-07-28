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Mardin'de Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Mardin'de Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait aracın otomobil ile çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Artuklu ilçesi Yeşilli Karayolu üzeri Kabala Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait aracın otomobil ile çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesi Yeşilli Karayolu üzeri Kabala Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 47 AB 177 plakalı araç ile 2 EXZ 864 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Necim Ö. ve Mutlu E. hastaneye kaldırılken olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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