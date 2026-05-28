Mardin'de motosikletin çarptığı kız çocuğu yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin çarptığı kız çocuğu yaralandı.

Kaza, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Mitanni Kültür Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen motosikletin çarptığı kız çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

