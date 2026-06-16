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Mardin'de'de Türk Kızılay kamyoneti şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Mardin'de'de Türk Kızılay kamyoneti şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan Kızılay'a ait hizmet kamyoneti şarampole devrildi. Kazada 1'i doktor 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan Türk Kızılay'a ait hizmet kamyonetinde bulunan 1'i doktor 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömerli-Midyat kara yolunun 1. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Türk Kızılay'a ait hizmet kamyoneti şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Doktor Muhammed A. (40), Nurettin O. (33), Doğan F. (29) ve Sonay A. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömerli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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