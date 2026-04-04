Mardin'de kişisel verileri yasa dışı yayan 4 şüpheli hakkında adli işlem

Mardin'de kişisel verileri yasa dışı yayan 4 şüpheli hakkında adli işlem
Mardin'de kişisel verileri yasa dışı yollarla temin edip yayan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılmasının suç olduğunu vurguladı.

Mardin'de vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla temin ederek yayan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve paylaşılmasına yönelik çalışmalarda Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin mobil uygulamalar üzerinden kurdukları gruplarda hukuka aykırı şekilde elde ettikleri kişisel verileri üçüncü kişilere sattıkları belirlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması ve kullanılması suçtur. Bu tür faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN

