Mardin'de kavga sonucu tutuklanan 6 kişi tahliye edildi

CEZAEVİNDEN HEPSİ TAHLİYE EDİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, geçen hafta iddiaya göre, güvenlik korucusu ev sahibi Mehmet Metin Tekin ve yakınları ile yüksek kira zammını kabul etmeyen polis memuru T.Y. ile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tutuklanan 6 kişi, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ailenin avukatı Feyzi Akikol'un itirazı sonucu, ev sahibi Mehmet Metin Tekin ile Fatih Tekin, Niyazi Tekin, Lokman Tekin, güvenlik korucuları Nizamettin Tekin ile Tahsin Tekin, tutuklu bulundukları Mardin Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.