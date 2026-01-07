Haberler

Mardin'de tırlarda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'de tırlarda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan 2 tırda gümrük kaçağı 7 bin 100 paket sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kızıltepe ilçesinde durdurulan 2 tırda arama yapıldı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 7 bin 100 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

