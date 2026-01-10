Haberler

Mardin'de 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Mazıdağı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak olduğu tespit edilen 40 bin 630 paket sigara bulunarak el konulmuştur. Bir kişi gözaltına alınmış ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam edecektir.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde polis ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada kaçak olduğu tespit edilen 40 bin 630 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
