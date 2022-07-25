İki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu Mardin-Kızıltepe yolunda seyir halindeki iki motosiklet sürücüsünün trafikteki tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Mardin-Kızıltepe yolunda seyir halindeki iki motosiklet sürücüsünün trafikteki tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Mardin-Kızıltepe yolunda meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çekilen görüntülerde iki motosiklet sürücüsünden birinin sağ ayağını diğer motosiklete uzatması görülüyor. Yaklaşık 60 kilometrelik hızla giden sürücülerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, trafikteki tehlikeli yolculuk kazaya davetiye çıkarttı. Yolculuk boyunca motor üzerindeki sürücü yaptığı hareketle trafikte tehlike saçtı. Can güvenliklerini ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu dakikalarca sürdü. (Selman Güneş - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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