Haberler

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavgada Doğan Baday (35) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak

Kılıçdaroğlu vekillere yazı gönderdi! Özgür Özel küplere binecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalça estetiği operasyonunda hayatını kaybetti

Daha seksi görüneceğim derken feci şekilde can verdi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
İran'dan Kuveyt'e balistik füze saldırısı

Misilleme gecikmedi! Körfez ülkesini füze ve İHA'larla vurdular
Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda can kaybı var
Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı

Ülkeyi sarsan felaket! Öğrenciler bir daha uyanamadı
Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı

Önce camdan içeri baktı, sonra yaşananlar akılalmaz
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik