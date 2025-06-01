Mardin'de Hırsızlık Yapan Kız Kardeşler Tutuklandı

Mardin'de Hırsızlık Yapan Kız Kardeşler Tutuklandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde, bir evden çaldıkları değerli altınlarla yakalanan iki kız kardeş tutuklandı. 27 suç kaydı bulunan şüphelilerin, evin kapısını maymuncukla açarak hırsızlık yaptığı belirlendi.

Mardin'de bir eve giren kız kardeşler, servet değerinde çaldıkları altınlarla yakalandı

Toplam 27 suç kaydı bulunan kız kardeşler tutuklandı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde bir evden çaldıkları çok sayıda altınla yakalan kız kardeşler tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Asayiş Büro ekipleri tarafından Nusaybin yol uygulama kontrol noktasında durum ve hareketlerinden şüphelenilen kız kardeşler B.G.ve E.G.gözaltına altına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 6 adet bilezik, 2 adet taş işlemeli kolye, 6 adet bileklik, 1 adet kelepçe diye tabir edilen bileklik, 1 adet derya ibareli altın kolye, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet altın yüzük, 1 adet altın küpe ve farklı ülkelere ait çeşitli miktarlarda koleksiyonluk kağıt paralar ele geçirildi.

Yapılan detaylı inceleme ve şahısların sorgusunda, şüphelilerin Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir daireye satıcı ve dilenci olarak girdikleri öğrenildi. Şüpheliler, daireye maymuncuk yardımı ile girip hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin toplam 27 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL BEDİR - 3.Sayfa
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