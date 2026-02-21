Haberler

Mardin'de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı


Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Bahçebaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti ve polis ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Bahçebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırarak olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MARDİN



