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Mardin'de maganda kurşunu can aldı: 3 şüpheli yakalandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gelin indirme merasimi sırasında havaya açılan ateş sonucu 76 yaşındaki Hedli Çin hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de gelin indirme merasimi sırasında havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hedli Çin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gelin indirme merasimi sırasında havaya ateş açılması sonucu evinin balkonunda bulunan Hedli Çin (76), sol göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 silah ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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