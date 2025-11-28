Mardin'de Firari Şahıs Yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 'konut dokunulmazlığını ihmal etme' suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MARDİN