Mardin'de Firari Şahıs Yakalandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir şahıs yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için başlattığı çalışmada bu şahsı tespit ederek cezaevine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 'konut dokunulmazlığını ihmal etme' suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa