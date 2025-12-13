Mardin'de 'huzur ve güven' uygulamasında 5 sürücüye idari parası cezası

Mardin'de, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen "huzur ve güven" uygulamasında araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde düzenlenen uygulamaya 56 ekip ve 144 personel katıldı.

Denetimler kapsamında 48 umuma açık yer, 37 metruk bina ve 3 otobüs terminali kontrol edildi. Uygulamada bin 75 kişi sorgulanırken, 101 araç ve sürücüsü denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, "Şehrimizde düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN