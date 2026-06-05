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Mardin'de dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama

Mardin'de dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama
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Mardin'de vatandaşların iyi niyetini istismar ederek nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 15 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Mardin'de polis ekiplerince, vatandaşların iyi niyet ve vicdani duygularını istismar ederek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçeleri ile Şanlıurfa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 araç, 20 cep telefonu, 34 bin 975 lira ile 258 dolar ele geçirilerek el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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