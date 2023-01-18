Mardin'de bir ilkokulda korku dolu anlar: Küçük çocuklar resmen ölüme meydan okudu 3. Sayfa Haberleri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ilkokulun çatısına çıkan çocuklar yaptıklarıyla yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yükseklikten sarkan çocuklar ölümle burun buruna gelirken, korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda korku dolu anlar yaşandı. Bir grup çocuk, okul binasının çatısına çıkıp sarktı. YÜREKLER AĞZA GELDİ Gruptaki diğer çocuklar ise okulun avlusunda bekledi. Kimliği belirlenemeyen çocukların okulun öğrencisi mi olduğu, yoksa dışarıdan mı geldikleri belirlenemedi. Çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kızıltepe Mardin 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mardin'de bir ilkokulda korku dolu anlar: Küçük çocuklar resmen ölüme meydan okudu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.