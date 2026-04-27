Mardin'de aranan 54 şahıs yakalandı

Mardin'de haklarında arama kararı bulunan 54 şahıs yakalandı.

Mardin'de polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 54 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay, "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan ise 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi de yer aldı. Ayrıca dolandırıcılık, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan aranan şahısların da yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevlerden biri olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu. Yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği ifade edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı