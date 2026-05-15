Mardin'de bir ailenin malları talan edildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Aksoy ailesinin malları son 2 yılda farklı zamanlarda saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ortaklı Mahallesi'nde aileye ait inşaat halindeki ev, 2 yıl önce gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yıkıldı. Daha sonra aileye ait biçime hazır yaklaşık 30 dönümlük arpa ekili tarla, içerisine sürü bırakılması sonucu talan edildi.

Son olarak dün gece ise 3 bin adet sulama borusu ateşe verilirken, güvenlik kameraları da çalındı. - MARDİN

