Mardin'de 50 yıl cezası bulunan 2 firari yakalandı
Mardin'de 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki cezaevi firarisi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmaları sonucu yakalandı. Firarilerin, 'kasten öldürme' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından ceza aldığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, haklarında "kasten öldürme" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cezaevi firarisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı