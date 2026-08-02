Haberler

Mardin’de 3. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Mardin’de 3. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 3. kattan düşen 21 yaşındaki Şahin Kurt hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3. kattan düşen 21 yaşındaki Şahin Kurt hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde 21 yaşındaki Şahin Kurt 3. kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. 

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber

Gözünü kırpmadan evladı için atladı: Babadan da acı haber geldi
122 yıl sonra bir ilk: Güney Kore'de sıcaklık rekoru kırıldı

122 yıl sonra bir ilk: Rekor kırıldı
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı